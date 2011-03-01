'Domuz gribi aşıları bozuktu!'

T24 - Eski bakanlardan Durmuş, domuz gribi aşıları için tüyler ürpertici bir iddia ortaya attı.



Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş, domuz gribi aşısıyla tüyler ürpertici bir iddiayı gündeme taşıdı. Durmuş, Hıfzısıhha’da kobaylar üzerinde denenen domuz aşılarının bozuk olduğunu, kalp, akciğer ve karaciğere zarar verdiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirin” çağrısı yaptı. Durmuş, kobaylar üzerinde yapılan testlerde, aşının karaciğerde, akciğerde ve kalp kaslarında hasara neden olduğu belirlendiğini ileri sürüdü.



Hıfzıssıha tarafından kobaylarla ilgili örneklerin Tarım Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildiğini belirten Durmuş, bununla ilgili raporu da gösterdi. MHP’li Durmuş’un gösterdiği rapor, 18.11.2009 tarihini taşıyor. Sonuçlar bölümünde, “Patoloji laboratuvarı 1 nolu numanede karaciğerde paramde dejenerasyon ve pasif konjesyon, akciğerde konjesyon ve peribronşial cuffing tespit edilmiştir....2 nolu numunede karaciğerde parakimde dejenerasyon ve konjesyon, kalp kasında konjesyon, akciğerde şiddetli peribronşial cuffing tespit edilmiştir” deniliyor. Osman Durmuş, bu ifadelerde karaciğer, akciğer ve kalbin etkilendiğinin ortaya konulduğunu, bu rapor üzerine Hıfzzısıhha’nın da ‘Aşılar kullanılamaz’ diyerek bakanlığı uyardığını ifade vurguladı.





