T24 LogoT24 Logo
Politika

'Domuz gribi aşıları bozuktu!'

Eski bakanlardan Durmuş, domuz gribi aşıları için tüyler ürpertici bir iddia ortaya attı.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Eski bakanlardan Durmuş, domuz gribi aşıları için tüyler ürpertici bir iddia ortaya attı. 

Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş, domuz gribi aşısıyla tüyler ürpertici bir iddiayı gündeme taşıdı. Durmuş, Hıfzısıhha’da kobaylar üzerinde denenen domuz aşılarının bozuk olduğunu, kalp, akciğer ve karaciğere zarar verdiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirin” çağrısı yaptı. Durmuş, kobaylar üzerinde yapılan testlerde, aşının karaciğerde, akciğerde ve kalp kaslarında hasara neden olduğu belirlendiğini ileri sürüdü.

Hıfzıssıha tarafından kobaylarla ilgili örneklerin Tarım Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildiğini belirten Durmuş, bununla ilgili raporu da gösterdi. MHP’li Durmuş’un gösterdiği rapor, 18.11.2009 tarihini taşıyor. Sonuçlar bölümünde, “Patoloji laboratuvarı 1 nolu numanede karaciğerde paramde dejenerasyon ve pasif konjesyon, akciğerde konjesyon ve peribronşial cuffing tespit edilmiştir....2 nolu numunede karaciğerde parakimde dejenerasyon ve konjesyon, kalp kasında konjesyon, akciğerde şiddetli peribronşial cuffing tespit edilmiştir” deniliyor. Osman Durmuş, bu ifadelerde karaciğer, akciğer ve kalbin etkilendiğinin ortaya konulduğunu, bu rapor üzerine Hıfzzısıhha’nın da ‘Aşılar kullanılamaz’ diyerek bakanlığı uyardığını ifade vurguladı.  


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24