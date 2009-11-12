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Dünya

Domuz gribi ABD'de 3900 can aldı

Domuz gribi nedeniyle ABD'de, Nisan ayından Ekim ayına dek geçen sürede ölenlerin toplamının 3 bin 900 olduğu açıklandı.

12 Kasım 2009 02:00

Domuz gribi nedeniyle ABD'de, Nisan ayından Ekim ayına dek geçen sürede ölenlerin toplamının 3 bin 900 olduğu açıklandı.

Domuz gribi nedeniyle grip salgınlarının ulusal düzeyde ölçümünün yapılmaya başlandığı 1997 yılından sonraki en şiddetli grip salgını dönemini geçiren ABD'de, bu hastalığın başladığı nisan ayından ekim ayına dek geçen sürede ölenlerin toplamının 3 bin 900 olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDD) açıklamasında, H1N1 virüsünün ülkede 22 milyon kişiye bulaştığının tahmin edildiği, bunlardan 98 bininin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Virüs bulaşanlardan 8 milyonunun çocuk olduğu, bunlardan 36 bininin hastaneye kaldırıldığı ve 540 çocuğun öldüğü bildirildi.

CDD tarafından yapılan ayrıntılı basın açıklamasından önce verilen bilgilerde, 50 eyaletin 29'unda toplam 1265 kişinin hastalıktan öldüğü belirtilmişti.

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