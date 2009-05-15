Domuz gribi 33 ülkede 6672 kişiye bulaştı

ABD'nin Arizona eyaletinde geçen hafta hayatını kaybeden bir kadınla ilgili testler, bu ülkede, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü kaynaklı ölümlerin 4'e yükseldiğini ortaya koydu.



Maricupa Bölge Sağlık İdaresi yetkilileri, ilgili testlerin 40'lı yaşlarda olan kadının virüsü taşıdığını doğruladığını, ülkedeki 4'üncü ölüm vakasının Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından gün içinde açıklanmasının beklendiğini bildirdi.



Böylece doğrulanmış vakalar doğrultusunda domuz giribi kaynaklı ölümler dünya genelinde 70'e yükselirken, 33 ülkedeki toplam vaka sayısı da 6 bin 672 oldu.



Öte yandan, domuz gribi nedeniyle New York'ta da 3 okulda eğitime ara verildi.



Yetkililer, bu okullardaki öğrenci ve görevliler arasında yaklaşık 100 kişide H1N1 virüsüne benzer semptomlar görüldüğünü kaydetti.



Peru'da da ilk domuz gribi vakasının doğrulandığı bildirildi. Böylece Arjantin, Brezilya ve Kolombiya'dan sonra domuz gribi görülen dördüncü Güney Amerika ülkesi Peru oldu. Peru Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, H1N1 virüsü taşıyan hastanın 27 yaşında Perulu bir kadın olduğunu ve geçen cumartesi günü New York'dan uçakla geldiğinin belirlendiğini söyledi.



Söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmadığını belirten yetkililer, aynı seferle ülkeye gelenlerin sağlık taramasından geçirileceğini kaydetti.

