Domuz Çiftliği için ölüm orucu tutuyor

Bolu'da Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı, Dünya Bankası'ndan almaya hak kazandığı 125 bin dolarlık hibeyi alamayıp yüzde 80'inini tamamladığı domuz eti işleme tesisini açamayınca ölüm orucuna başladı.

Ormanda vurulup çürümeye terk edilen yaban domuzlarının ekonomiye kazandırılması için 2005 yılında 350 bin dolar yatırımla Türkiye'nin ilk entegre domuz eti işleme tesisini açmak isteyen Gençay Tunç'un hazırladığı proje Dünya Bankası'ndan 125 bin dolar hibe almaya hak kazandı. 30 Kasım 2006'da Bolu Tarım İl Müdürlüğü'nün "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı" kapsamına alınan proje için gerekli olan hibe sözleşmesi imzalandı. Gençay Tunç'un imzaların atılması üzerine Mengen'in Gökçesu Beldesi'nde fabrika için 7 bin metrekare arazi satın aldı. Tesis için gerekli olan mevzi imar planlarının 10 Ocak 2007'de İl Genel Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Gençay Tunç fabrika inşaatına başladı. Tesisi bir an önce bitirmek isteyen Gençay Tunç, yıllık 350 ton üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın yüzde 80'lik kısmını tamamladı.

Bu sırada, Bolu İl Genel Meclisi tarafından onaylanan imar planına AKP'li İl Genel Meclisi üyeleri Zeki Ozulluoğlu ve Rıdvan Erdoğanlı, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne mevzi imar planlarının iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme,12 Eylül 2007'de yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Bunun üzerine Gençay Tunç inşaat ihalesini gerçekleştirerek, 9 Kasım 2007'de Tarım İl Müdürlüğü'nün onayına sundu.

Tarım İl Müdürlüğü ise 31 Aralık'ta bazı belgelerin eksik olması gerekçesiyle inşaat ihalesini iptal etti. İnşaat ihalesi tamamlanmadığı için şimdiye kadar Dünya Bankası'nın hibesinden yararlanamayan Gençay Tunç, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na onay belgeleri ve mahkeme kararlarını göndererek Tarım İl Müdürlüğü'nden şikayetçi oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan gelen müfettişler yaptıkları incelemenin sonunda Gençay Tunç'u haklı buldu. Bakanlık, 28 Nisan 2009 tarihinde Bolu Tarım İl Müdürü Mehmet Altun'a kınama ve uyarma cezası verirken, Tarım İl Müdürlüğü Destekleme eski şube müdürü Teoman Bozoğluer, Destekleme Şube Müdür Vekili Ali Şentürk ve Ziraat Mühendisi Mehmet Tükenmez'e de uyarma cezası verdi.

Tesis için gerekli izinleri alamayan Gençay Tunç, Mengen'de bulunan tek katlı evinde ölüm orucuna başladı. Evinin ve otomobilinin camlarına, "Suçu sadece yatırım yapmak olan şahsıma ve şirketim olan Mengen Hayvancılık A.Ş'ye karşı devletin belli kurumlarınca özellikle Tarım İl Müdürü Mehmet Altun tarafından yürütülen yıldırma ve baskı politikalarını protesto etmek için 9 Eylül tarihi itibariyle gayrikabili rucu ölüm orucuna başladığımı tüm dostlarımın bilgi ve dikkatlerine sunarım" yazıları astı.

Yaban domuzlarının vurularak ormanda çürümeye terk edildiğini ve leşlerinin insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu belirten Gençay Tunç, "2005 yılında domuz eti kesim ve işleme tesisini açmak için yola çıktım. O günden bu yana karşılaşmadığım zorluk kalmadı. Bürokratik engellemeler, mahkemeler ve keyfi kararlarla 4 yıldır tesisi açamadım. Tüm belgelerim tamam olmasına rağmen gerekli izinler çıkmıyor. Burası 250 kişiye istihdam sağlayacak ve ek binalarla birlikte çok ciddi bir yatırım olacaktı. Etinden, tüyünden ve derisinden ülke ekonomisine yıllık 1.5 milyon dolarlık bir katkı sağlamanın kime ne zararı var. Entrikalarla yapılan tavırlar beni çok üzüyor. Ama her nedense birileri bunu engelliyor. Artık tek çarem ölüm orucuna başlamak oldu. Benim geleceğim bu. Evladımın geleceği bu. Ben artık ölümü bile göze aldım" dedi.