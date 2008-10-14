Domuz bağlı cinayetten eşi çıktı

Patronlarını öldüren Kulle ve Arı cenazede taziyeleri kabul etmişlerdi. Şehnaz Sönmezler de cenazede gözyaşı dökmüştü.



Adana’da 3 milyon YTL dolandırdıkları demir tüccarı patronları Ali Yasin Sönmezler’i (51), başına demir boruyla vurup öldürdükten sonra domuz bağıyla bağlayıp çuvalla çöplüğe atan Gürkan Kulle (23) ve Arman Arı’nın (26), kurbanlarının cenazesine katılıp taziyeleri kabul ettikleri ortaya çıktı.

Zanlıların mahkemedeki ifadelerinde kendilerini azmettirenin kurbanın eşi olduğunu söylemeleri üzerine Şehnaz Sönmezler de (46) tutuklandı.

Yenidam Mahallesi Yeşilova Sulama Birliği yakınındaki tarla içinde hayvan dışkılarının atıldığı çöplükte 28 Ağustos’ta domuz bağıyla bağlı bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Ağustos’ta kaybolan Sönmezler Saç Profil Şirketi sahibi işadamı Sönmezler’e ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu’nda DNA testi için bekletilen Sönmezler’in cesedini, eşi teşhis etmişti. Gözaltına alının Kulle, patronunu arkadaşı ustabaşı Arı’yla öldürdüklerini itiraf etti. Zanlılar, kendilerini Şehnaz Sönmezler’in azmettirdiğini söyledi. Sönmezler, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme’, ‘Bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirme’ ve ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Sönmezler, Kulle’nin kendisini kurtarmak için suçlayıcı beyanlar verdiğini öner sürerek şunları söyledi:

“Kesinlikle cinayetle ilişkim yoktur. Eşimi çok seviyordum. Kaybolduğu gün neler olduğunun öğrenilmesi için Gürkan’ı aradım. Daha sonra fabrikada çalışan personeli tanıdım. Ancak bu görüşmeler sanki benim onlarla hareket etmişim gibi hava yarattı. Böyle bir şey yok.”

Sönmezler’in Buruk mezarlığındaki cenaze töreni sırasında çekilen görüntülerde Kulle ile Arı’nın yer alması da dikkat çekti. Görüntülerde Kulle ile Arı koluna girdikleri Sönmezler’in oğluna sarılıp teselli etmeye çalışıyor ve yakınlarıyla gözyaşı döküyor. Taziyeleri kabul ederken görüntülenen Kulle ile Arı, “O bizim babamız gibiydi. Nasıl kıydılar? Kimler kıydı” diyerek ağlıyor. Uzun zamandan beri Sönmezler’in yanında çalışan Kulle’nin, askerliğini 2 yıl önce yaptığı ve bu dönemde ailesine patronu Ali Yasin Sönmezler’in baktığı da öğrenildi.

‘Katilleri bul’ diye bağırmıştı

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulup “Komiser, kocamın katillerini bul, kanını yerde bırakma” diye bağıran Sönmezler’in azmettirici suçlamasıyla tutuklanması aile içinde şok etkisi yarattı.



