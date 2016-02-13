Domuz bağı cinayetinde çalınan altınlar lüks sitede bulundu

Şişli'de girdikleri evde domuz bağı ile bağladıkları Hagop Yakup Demirci'nin ölümüne neden olan zanlıların çaldığı 1 milyon lira değerindeki altınlar İstinye'de lüks bir sitede bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre; Şişli’de Hagop Yakup Demirci’yi domuz bağı ile bağlayarak ölümüne neden olan, eşi Şeta Demirci’yi de yaraladıktan sonra İstanbul ve Trabzon’da düzenlenen operasyonla yakalanan 12’si kadın 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde yurt dışına çıkardıklarını söyledikleri yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasının izi İstinye’de lüks bir sitede bulun. Zanlıların suç ortaklarının otobüsle yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları ziynet eşyaları ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinde olayı hırsızlık amacıyla yaptıklarını, cinayeti kazayla işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen olayda gasp amacıyla zorla eve giren 3 şüpheli Hagop Yakup Demirci’yi domuz bağı ile bağlayarak ölümüne neden olmuş, eşi Şeta Demirci ise olaydan yaralı olarak kurtulmuştu. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri aralarında çiftin eski ve yeni hizmetçisinin de bulunduğu 10 kişiyi İstanbul ve Trabzon’da düzenlendikleri operasyonla yakalamıştı.



"Çalınan ziynet eşyaların izi İstinye'de lüks bir sitede bulundu"



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüpheliler yakalandıkları anda altınları bir arkadaşlarına vererek yurt dışına çıkardıklarını söylemişlerdi. Ancak bu ifadede bazı çelişkiler gören Cinayet Büro Amirliği ekipleri savcılıktan ek gözetim izni alarak soruşturmayı derinleştirdi. Polis yaptığı çalışmalarda altınların şüphelilerden Artur A.’nın teyzesi Roza T.’ye teslim edildiğini tespit etti. Bunun üzerine polis Roza T.’nin annesi Arvut M. ile birlikte çalıştığı İstinye’de yüksek güvenliği ile ünlü lüks siteye baskın yaptı. Baskında Roza T. ve Arvut M.’nin birkaç saat önce "Bir akrabamız hastalanmış. Acele gitmemiz lazım." Diyerek ayrıldığı belirlendi. Bu gelişme üzerine sürdürülen teknik takip sonucu altınların bir başka kadın aracılığı ile Gürcistan’a giden bir otobüse kargo olarak verileceği bilgisine ulaşıldı. Polis yaptığı operasyonda gasp edilen altınları, Gürcistan’a doğru yola çıkmasına dakikalar kala ele geçirdi.



Şüpheliler: Kazayla öldürdük



Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 12’si kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren kadın şüphelilerin olayı bilmediklerini kendilerine emanet edilen çantayı istenilen yerle bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren 3 erkek şüphelinin ise ifadelerinde amaçlarının hırsızlık olduğunu cinayeti kazayla işlediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler "Amacımız sadece onu etkisiz hale getirmekti. Kaza oldu" dedikleri öğrenildi.



Seta Demirci ziynet eşyalarını teslim aldı



Bu arada olaydan yaralı olarak kurtulan Seta Demirci’de bulunan ziynet eşyalarını teslim almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Altınlarını teşhis ettikten sonra teslim alan Seta Demirci "Türk polisine çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Şüphelilerin diğer suçlarını araştırıyoruz"



Polis olayla ilgili soruşturma sırasında şüphelilerin Yeşilköy’de 4 Aralık 2015 tarihinde bir başka Ermeni vatandaşın evine girerek gasp yaptıkları belirlendiğini söyledi. Şüphelilerin yalnız yaşayan Ermeni vatandaşın evine zorla girdikleri, onun ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra evde bulunan 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları öğrenildi. Ermenistan uyruklu şüphelilerin başka bir suça karışıp karışmadıklarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.