Dominique Strauss-Kahn 74 yıl hapis vezası alabilir

T24 - Otel odasında temizlik yapan görevliye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan IMF Başkanı Strauss- Kahn, ABD'nin New York kentinde ilk kez hakim önüne çıktı. İddia makamı, IMF Başkanının tutukluluk halinin devamını isterken, savunma kefalet ücreti olarak 1 milyon dolar önerdi. Hakim ise, savunmanın talebini reddetti ve Dominique Strauss-Kahn'ın bir sonraki duruşmaya kadar cezaevine gönderilmesi talimatı verdi. Bir sonraki duruşmanın tarihi de 20 Mayıs olarak belirlendi.







Dominique Strauss-Kahn'ın avukatı, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları reddettiğini açıkladı.





74 yıl ceza alabilir!



Strauss-Kahn'ın hakkında 7 suçlama bulunduğu ve bu suçlamaların cezasının toplam 74 yıl 3 ay hapsi bulabileceği bildirildi.



Adli belgeler, Amerikan adaleti tarafından Dominique Strauss-Kahn hakkında yapılan suçlamaların sayısının 7 olduğunu ortaya koyarken, IMF Başkanının bunların hepsinden suçlu bulunması halinde 74 yıl 3 ay hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

Strauss-Kahn'ın avukatı Benjamin Brafman, ilk kez hakim karşısına çıkan müvekkiliyle ilgili olarak, ''savaş yeni başladı'' ifadesini kullandı.



Hakimin müvekkilinin kefalet talebini reddetmesinden hayal kırıklığına uğradığını da belirten Brafman, düzenlediği basın toplantısında, Strauss-Khan'ın hakkındaki suçlamaları reddettiğini de belirtti.



Brafman, ayrıca müvekkilinin, olayın geçtiği otelden ''kaçmadığını'' söyledi ve ''Acelesi vardı, çünkü öğle yemeğine randevusu vardı, zaten öğle yemeği tanık da bunu doğrulayacak'' dedi.

Polis yetkilileri, Strauss-Kahn'ın otelden kaçarcasına ayrıldığını, odasında birçok eşyasını hatta cep telefonunun bile unuttuğunu bildirmişti.

Suçlamalar hakkında brifing verildi



Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu'nun, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirildiği ve Kurul'un konuyla ilgili gelişmeleri izleyeceği bildirildi.



IMF Sözcüsü Caroline Atkinson, yaptığı yazılı açıklamada, "İcra Kurulu'nun, dün öğleden sonra düzenlediği gayriresmi oturumda, IMF Başkanı Strauss-Kahn ile alakalı gelişmeler konusunda IMF Başkan Vekili John Lipsky ve IMF Hukuk Müşaviri Sean Hagan tarafından sözlü olarak bilgilendirildiğini" belirtti.



Açıklamasında, "Kurul, New York'a özel ziyareti sırasında IMF Başkanı'na yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirildi" ifadesini kullanan Atkinson, IMF ve İcra Kurulu'nun konuyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam edeceğini kaydetti.



Atkinson, IMF binasının dışında gazetecilere yaptığı açıklamada da, toplantıda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.



IMF'nin 24 üyeli İcra Kurulu'nun Strauss-Kahn'ı görevden alma yetkisi bulunuyor, ancak kurul kaynakları, Reuters'a yaptıkları açıklamada, hala seçenekleri değerlendirdiklerini ve IMF Başkanı hakkındaki suçlamaları incelediklerini belirtti.



Kaynaklar, İcra Kurulu'nda temsil edilen bazı ülkelerin temsilcilerinden, Strauss-Kahn'ın geleceğiyle ilgili hızlı bir karar alınması yönünde talepler geldiğini, ancak bazılarının ise, IMF Başkanı hakkında erken bir yargıda bulunulmaması gerektiği görüşünü ortaya koyduklarını ifade etti.



Gazetecilere açıklamasında, IMF Başkan Vekili Lipsky'nin daha önce IMF personeline hitap ettiğini bildiren Atkinson, "Lipsky, IMF'nin işlerine kesintisiz devam ettiğini ve bunu mümkün kılacak hususun ise, personelin deneyimi ve işine bağlılığı ile üye ülkelerle birlikte çalışma yeteneğimizin olduğunu vurguladı" diye konuştu.





