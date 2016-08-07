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Dombra'nın bestecisi Sultanbekov: Dombra'nın Erdoğan ile özdeşleşmesinden mutluyum

Sultanbekov, 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' için İstanbul'a geldi

07 Ağustos 2016 16:25

Dombra şarkısının bestecisi, Nogay Türkü halk ozanı Arslanbek Sultanbekov demokrasi nöbetine katılmak üzere Türkiye'ye geldi. 

Bir Türk olarak Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sultanbekov , Dombra'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmasının hatırlatılması üzerine, "Dombra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlanması hoşuma gitti. Her şarkı bir adam ile özdeşleşir. Bu şarkı da Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlandı" ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre, Türk devletleri arasında Türkiye'nin yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Sultanbekov, "15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından Türk halkıyla beraber 'demokrasi nöbeti'ne katılıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de birçok il gezdim, insanları tanıdım. Burada insanlık adına, din adına her şey var" diye konuştu.

 

"Türkiye, İslam ve Türk Devletleri için çok önemli"



"Allah'tan, Türkiye'nin her zaman bir ve beraber olmasını diliyorum" diyen Sultanbekov, "Türkiye, İslam ve Türk dünyası için çok önemli. Türkiye, İslam ve Türk dünyasına katkılarda bulunuyor. Türkiye bozulmasın, Türkiye'nin kanatları kırılmasın. Türkiye bize çok lazım. Tüm Türk dünyası olarak Türkiye'yi seviyoruz." ifadesini kullandı.

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