Domatesler Rusya'yı göremedi!

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü kamyon devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası bazı kişiler yola saçılan domatesleri toplayıp götürdü.



Kaza, saat 19.30 sıralarında D-400 Karayolu Erdemli Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Rusya'ya ihraç edilmek üzere Erdemli Belediyesi Sebze Hali'nden yüklediği domatesi Mersin'e götüren 56 yaşındaki Ruhi Çetin yönetimindeki 33 ACA 29 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, yaklaşık 15 ton domates yola döküldü. Kazada yaklaşık 25 bin TL maddi zarar meydana gelirken, çevredekilerden bazıları yola dökülen domatesleri kasalara toplayıp götürdü.



Bir süre kapanan yol, domateslerin toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

