Domatesin fiyatı ocak ayında yüzde 73 arttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) verilerine göre, domates fiyatı, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 73,21 oranında artarken bu artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,87'ye çıktı. Sebze fiyatları, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 50,11, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 107,31 artış gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), ocak ayı Antalya Halleri Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, fiyat artışı en çok domateste görüldü.

Domates miktar endeksi yıllık yüzde 36,43 oranında artarken fiyat endeksindeki artış yüzde 142,87 oldu.

Domatesin işlem miktar endeksi, ocak ayında yüzde 20,45 azalırken fiyatı endeksi aylık olarak yüzde 73,21 artış gösterdi.

Sebzede aylık artış yüzde 50,11

ATB verilerine göre; Antalya hallerinde aylık sebze işlem miktar endeksi, ocak ayında yüzde 22,35 azalırken fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 50,11 oldu.

Sebzedeki yıllık miktar endeksi yüzde 32,95 oranında arttı. Aynı dönemde sebze fiyat endeksindeki artış ise yüzde 107,31'e çıktı.

Meyvedeki işlem miktarı, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,91 gerilerken fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 1,41 azaldı.

Meyve miktar endeksindeki yıllık artış ise yüzde 46,04 oldu. Meyve fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,32 azaldı.