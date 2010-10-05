-DOMATESİN FİYATI KASIM BAŞINDAN İTİBAREN DÜŞECEK ANTALYA (A.A) - 05.10.2010 - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Antalya Şubesi Başkanı Vahap Tuncer, domates güvesi (Tuta Absoluta) zararlısı ve havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle domateste üretim sıkıntısı yaşandığını, fiyatların bu nedenle yüksek olduğunu belirterek, ''Sonbahar üretimi Kasım ayında başlayacak. Domates fiyatları kasım ayından itibaren yavaş yavaş düşer'' dedi. Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde domates fiyatlarının artmasının birinci nedeninin aşırı sıcak ve nemli hava, ikinci etkisinin de domates güvesi zararlısı olduğunu söyledi. Antalya ve Burdur'da domates güvesinin açık alanlarda domatese büyük zarar verdiğini, ürün ve kalite kaybı yaşandığını belirten Tuncer, yaz dönemlerinde Türkiye'nin domates üretim bölgesi olan Çanakkale, Bursa Karacabey, Eskişehir, Tokat ve Ayaş'ta havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle domatesin kavrulduğunu, yandığını kaydetti. Tuncer, şöyle konuştu: ''Özellikle açık alanlarda domates üretimi yapılan ve ülkenin ihtiyacını karşılayan bu bölgelerde sıcak ve nemli hava domatesi yaktı, kavurdu. Üretim ve kalite bozuldu. Sera bölgelerinde de çiftçi domates güvesi zararlısı yüzünden ekim için tereddüt yaşadı. Sonbahar üretimi Kasım ayında başlayacak. Domates fiyatları kasım ayından itibaren yavaş yavaş düşer.'' Domates güvesi zararlısının yaz üretimi yapılan Korkuteli ve Burdur açık alanlarında üretimin yüzde 60'ını olumsuz etkilediğini ifade eden Tuncer, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın domates güvesi zararlısına karşı çiftçiyi destekleyici önlem almadığını öne sürdü. -ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI HALİL ORDU- Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu da, tarlada ve serada domates olmadığını, bu nedenle fiyatların anormal derecede yükseldiğini bildirdi. Çiftçide ürün olmadığını, aşırı sıcak ve nemli havanın üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Ordu, ''Sıcaklar serayı bile etkiliyor. Tarlada domates yandı. Sıcak havalar bu ayın sonuna doğru kaybolur. Domates üretimi de normal seyrine girer'' dedi. Domates güvesi zararlısına karşı Antalyalı çiftçilerin gerekli önlemleri aldığına dikkati çeken Ordu, şöyle konuştu: ''Ürün ve kalite kaybına yol açan domates güvesi zararlısına karşı Antalyalı çiftçi gerekli önlemlerini aldı. Şu anda açık alanda etkili olan domates güvesi seralara hücum edecek. Antalya çiftçisi domates güvesi ile mücadeleye hazır. Düşmanı bekliyor. Domates güvesi nedeniyle domates üretiminden vazgeçen çiftçi sayısı yüzde 5 civarında. Bunu da fide üreticileriyle yaptığımız görüşmelere göre söylüyorum. İhracat çok fazla etkilenmez düşüncesindeyim. Marketlerde 5-6 TL olan domates fiyatları kasım ayı başından itibaren 1-1,5 TL'ye iner. Antalya'da sahil kesimlerinde üretim başladığında domatesteki üretim arzı sıkıntısı sona erer. Domates fiyatlarındaki pahalılık geçicidir. Ancak şu anda üreticinin elinde domates yok. Aracılar da bu fırsatı değerlendirdi. Domates çiftçide 1,5-2 TL civarında. Ancak sofraya gelinceye kadar aracılar kazanıyor.''