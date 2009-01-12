Domates ve üzüm posasından çerez

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) ve California Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen bir projeyle, domates ve üzüm posalarından çerez üretildi.



GAZÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medeni Maskan, ''Domates ve Üzüm Posaları ile Arpa Unu Karışımından Ekstrüzyonla Geliştirilen Çerez Gıdaların Üretimi ve Özellikleri Projesi''ni tamamladı.



2 yıl süren çalışmanın sonunda, kolesterol seviyesini düşürerek kalp damar hastalıkları riskini azaltabilen ve bir diyet lif olan b-glukon gibi önemli besin ögeleri içeren arpa unu, antioksidan gibi sağlık açısından faydalı maddeler içeren meyve ve sebze posaları ile karıştırılarak iki çeşit çerez üretildi.



Maskan, yaptığı açıklamada, Californiya Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kathryn McCarthy ile birlikte yürüttükleri projenin, aynı zamanda GAZÜ Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Aylin Altan'ın da doktora tezi olduğunu belirtti.



Proje kapsamında deneylerin bir kısmının ABD'de yapıldığını ifade eden Maskan, şunları anlattı:



''Çalışmamızda, kandaki kolesterol seviyesini düşürerek, kalp damar hastalıkları riskini azaltabilen ve aynı zamanda bir diyet lif olan b-glukan gibi önemli besin ögeleri içeren arpa unu, yine diyet lif, antioksidan gibi sağlık açısından faydalı maddeler içeren meyve ve sebze posaları ile karıştırılarak fonksiyonel ve yemeye hazır ekstrüde çerez gıdalar üretildi. Domatesli ve üzüm posalı 2 çeşit çerez geliştirdik. Üretilen çerezler hiçbir katkı maddesi içermiyor ve tat panelistleri tarafından beğenildi, sağlık açısından çok faydalı.''



Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını bildiren Maskan, 2006 yılında başladıkları projenin 2 yıl sürdüğünü, 200 bin dolara mal olduğunu, projenin 6 tane uluslararası A sınıfı dergilerde ve çeşitli yabancı internet sitelerinde yayınlandığını, birçok kongreye sunduklarını belirtti.



‘Seri üretim gerçekleştirmek istiyoruz'



Meyve ve sebze posalarında birçok antioksidan, vitaminler bulunduğunu ve diyet liflerin tokluk hissi yarattığını, sindirim sisteminde toksitli şeylerin emilimini azalttığını vurgulayan Maskan, sağlık açısından çok önemli olan meyve sebze posalarını işleyerek geri dönüşümünü sağladıklarını ifade etti.



Çalışmalarının endüstriyel boyuta taşındığını belirten Medeni Maskan, maliyeti ucuz olan arpa ile meyve sebze posası gibi hammaddelerin kullanımıyla üretici açısından düşük maliyetli ürünlerin üretilmesinin, tüketici açısından da ekonomik, sağlıklı ve çeşitlilik arz eden ürünlerin marketlerde yerini almasının sağlandığını kaydetti.



Maskan, sanayi ile işbirliği yapılarak, üzüm ve domates posasından geliştirdikleri çerezlerin seri üretimini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.



(AA)