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Dünya

DOMATES SAVAŞINDA 100 TON DOMATES MADRİD (A.A)

25 Ağustos 2010 17:34

-DOMATES SAVAŞINDA 100 TON DOMATES  MADRİD (A.A) - 25.08.2010 - İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinin La Foia de Bunyol kasabasında bugün başlayan festival kapsamında yapılan geleneksel domates savaşında, 100 ton domates kullanıldı. 1945 yılından bu yana ağustos ayının son çarşambasında yapılan La Foia de Bunyol'daki domates savaşı için ayrılan bir sokağa kamyonetlerle getirilen 100 ton domates, çoğunluğu genç yaklaşık 40 bin kişi tarafından birbirlerine atıldı. Yerli veya yabancı turisti çekmek amacıyla gerçekleştiren bir etkinlik olan domates savaşı yaklaşık 1 saat sürerken, herhangi bir yaralanmaya yol açmaması için domatesin elde sıkılarak atılması gerekiyor.  La Foia de Bunyol'da festivallerden sorumlu belediye meclis üyesi Pilar Garrigues, basına yaptığı açıklamada, domates savaşını "ekonomik krize karşı en kolay stres atma aracı" olarak tanımladı. "Katılmak için bir beyaz atlet, mayo, eski ayakkabı ve bir gözlük yeter" diyen Garrigues, "Ekonomik krizden kaynaklanan bütün stresinizi domates savaşıyla atabilirsiniz. Domates ayrıca cilt güzelliğine de yaradığından, parıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz" şeklinde konuştu. 

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