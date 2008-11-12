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Sağlık

Domates karın ağrısına da iyi geliyor

Yapılan bir araştırma, domatesteki bir antioksidan maddenin, kadınlarda şiddetli karın ağrısının sebeplerinden endometriyozisin tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu.

12 Kasım 2008 02:00

Yapılan bir araştırma, domatesteki bir antioksidan maddenin, kadınlarda şiddetli karın ağrısının sebeplerinden endometriyozisin tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu.

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ABD'nin Detroit kentindeki Wayne Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, dokular üzerinde yaptıkları çalışmalarla, domatese kırmızı rengini veren likopen adlı pigmentin, endometriyoziste görülebilen normal dışı doku yapışmasına yol açan proteinleri engelleyebildiğini belirledi.

Bulguların henüz ilk aşamada olmasına rağmen, araştırma sonunda domates ve domates ürünleri ağırlıklı beslenmenin, karında ağrılara yol açan doku yapışmasını denetim altına alabileceğinin ipuçlarına ulaşıldı.

Araştırmaya başkanlık eden doktor, laboratuvar ortamında insan hücrelerini likopene maruz bırakarak, doku yapışmasına yol açan proteinler üzerindeki etkisini ölçtü. Araştırma sonunda protein seviyesinin önemli oranda azaldığı tespit edildi.

Yapılan tespit sonunda doktorlar, domateste bulunan likopenin ameliyat sonrası doku yapışmaları ya da endometriyozis tedavisinde faydalı olabileceğini öngördü.

Endometriyozis nedir?

Rahmin içini kaplayan endometrial dokunun, normal bulunması gereken yer olan rahimin iç kısmı dışında herhangi bir yerde bulunması durumuna denir. Bu dokular, genellikle yumurtalıklar, fallop tüpleri ve karın içi zarında yerleşir. Bunların dışında bu dokular, daha seyrek olarak bağırsaklarda, mesanede, rahim ağzı, vajina hatta idrar yolları ve akciğerlerde bile bulunabilir.

Endometriyozis, şiddetli karın ağrısı, mesane sorunları hatta kısırlığa yol açabiliyor.

(AA)

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