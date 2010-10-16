-DOMATES FİYATINDA 8 LİRA ENDİŞESİ SAKARYA (A.A) - 16.10.2010 - Sakarya Büyükşehir ve Erenler Belediyesi Hal Tesisleri İşletme Birliği Müdürü Tercan Burucu, domatesin hal çıkış fiyatının yükseldiğini belirterek, ''Domates şu anda en düşük 3, en yüksek 6 liradan satılıyor. Bu fiyat 8 TL'ye kadar çıkabilir'' dedi. Burucu, Türkiye'de her ürünün belirli bölgelerde üretildiğini kaydederek, domatesin Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilen bir ürün olduğunu, yaz mevsiminin sonuna doğru domates üretiminin Çanakkale, İznik ve Balıkesir bölgesine kaydığını anlattı. Bu yıl sıcakların çok olduğunu belirten Burucu, aşırı sıcaklar nedeniyle domatesin belirli bir bölümünün zarar gördüğünü ifade etti. Domatesin hastalıklardan da etkilendiğine dikkati çeken Burucu, ''Düşünün, belirli bir bölgede beklenen bir üretim miktarı var. Talep fazla, arz az olunca fiyat yukarı doğru gider. Nüfusumuz aynı ve insanlar domates yemek istiyor. Tarlada üretilen domatesin bitme zamanı geldi zaten'' dedi. Tüketicilerin domates alırken parlak olan domatesleri tercih ettiğini, lekeli domateslerin rağbet görmediğine dikkati çeken Burucu, bu nedenle Antalya bölgesindeki üreticilerin hastalıklar nedeniyle çeşitli lekeler oluşan domates fidelerinin büyük bir bölümünü söktüğünü hatırlattı. Domates fiyatlarındaki artışın en önemli nedeninin aşırı sıcaklar, hastalık ve ağustos ayı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çanakkale, Balıkesir ve İznik bölgesindeki üretimdeki sorunlardan kaynaklandığına işaret eden Burucu, domates fiyatlarındaki artışın manipülasyondan kaynaklandığını düşünmediğini kaydetti. -''DOMATESTEKİ FİYAT ARTIŞI MEVSİMSEL''- Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Mehmet Çakman da domatesteki fiyat artışının mevsimsel bir olay olduğunu belirterek, eylül ayının kurak geçmesi nedeniyle ürünlerin hasat edilemediğini ve tarlada çürüdüğünü söyledi. Tarladaki ürünlerin çürümesiyle birlikte, seradaki ürünlerin pazara sunalamamasıyla piyasada boşluk oluştuğuna dikkati çeken Çakman, ''Bunun yanında ihracat da var, bundan kaynaklanıyor. Kasıtlı bir şey yok. Tahmin ediyorum bu ayın sonu itibariyle, Ekim ayının 25'inden itibaren tüm Antalya bölgesindeki seralar açılacak ve ürün de normal seyrine dönecek. Şu anda tarlada ürün sadece Çanakkale bölgesinde var. O da ihtiyaca cevap veremiyor. Bölgesel olarak fiyat değişiklikleri olabiliyor. Ay sonu itibariyle fiyatların normale döneceğini tahmin ediyoruz'' dedi.