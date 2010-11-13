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Ekonomi

DOMATES FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ    KUMLUCA (A.A)

13 Kasım 2010 14:44

-DOMATES FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ    KUMLUCA (A.A) - 13.11.2010 - Kurban bayramı öncesi toptancı hallerine ürün girişinde yaşanan yoğunluk, domates başta olmak üzere bazı ürünlerin fiyatlarının düşmesine yol açtı. Kumluca Toptancı Hal Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Toptancı Hali'nde Kurban bayramı öncesi kurulan son ürün piyasasında domates başta olmak üzere diğer ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşandığı bildirildi. Kumluca Belediyesi Toptancı Hal Müdürü Abdullah Arıcıoğlu, Kurban bayramı tatili nedeniyle hale gelen ürün miktarında yoğunluk olmasından dolayı fiyatların düştüğünü söyledi. Arıcıoğlu, ''Bayram öncesi kurulan son ürün piyasasında domates 1,80 lira, salatalık 60 kuruş, patlıcan 1, sivri biber 1,30, çarli biber 1,30 lira, kabak 80 kuruş, dolma biber 1,20 ve fasulye 2 liradan işlem gördü'' dedi. Arıcıoğlu, bayram sonrası fiyatların normal seyrine döneceğini ümit ettiklerini sözlerine ekledi. Kumluca Toptancı halinde kurulan son ürün piyasasında, bir gün öncesine göre domateste 60, sivri biberde 20, çarli biberde 40 ve dolmalık biber fiyatında 30 kuruş düşüş olduğu gözlendi. 

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