Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a çağrı: Beni buradan kurtarın

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın savunma bölgesine takviye amacıyla kadrosuna katmak istediği Domagoj Vida, siyah-beyazlı yöneticilere "Beni buradan kurtarın" diyerek seslendi. Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giyen başarılı stoper, ülkede kalmak istemediğini ancak takımının kendisini bırakmadığını söyleyerek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine göre Beşiktaş’ın UEFA’ya Şampiyonlar Ligi için kadroyu bildirmesiyle birlikte transferi bonservissiz olarak ocak ayına kalan Vida, kulübünün başkanı Igor Surkis’in tavrından rahatsız. Ocak ayında bedelsiz olarak Kartal’a gelecek olan ancak şimdiden İstanbul’a gelmek isteyen deneyimli stoperin daha fazla Dinamo Kiev’de kalmak istemediği için Fikret Orman’dan yardım istediği kaydedildi.

Vida’nın görüşmede Orman’a şunları söylediği öğrenildi:

“Burada kalmak istemiyorum. Ayrılmak için her yolu denedim ama beni bırakmıyorlar. Üstelik sözleşme uzatmak için kıskaca aldılar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Beni bir an önce buradan kurtarın.”

Fikret Orman da şu anda yapılacak bir durumun olmadığını ve sabretmesi gerektiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Biz seni almak için her yolu denedik ancak kulübün vermek istemedi. Sonuç olarak ocak ayında serbest kalacaksın ve bize geleceksin. Bu nedenle beklememiz gerekiyor. Buraya geldiğinde eski günleri unutup, hep birlikte çok mutlu günler yaşayacağız."