-DOLU'YA KARŞI "DOLU TOPU" BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursa'da kurulu Alara Fidan'ın, yaklaşık 70 bin dolara ithal ettiği 'Dolu Topu'' makinesi sayesinde Tarsus'ta etkili olan dolu yağışından meyvelerini korumayı başardığı bildirildi. Alara Fidan Üretim ve Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş'nin üst yöneticisi (CEO) Yavuz Taner, firmasının Bursa'daki meyve fidan bahçesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de toplam 6 bin dekarlık özellikle ihracata yönelik meyve yetiştirilen bahçelerinin bulunduğunu söyledi. Bursa, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Çanakkale, Antalya, Manisa'daki bahçelerinde kiraz, siyah incir, Japon eriği, şeftali, badem, ceviz, nektarin, kayısı, Trabzon hurması, nar, elma ve üzüm yetiştirdiklerini anlatan Taner, bu ürünlerden bazılarının henüz deneme aşamasında olduğunu bildirdi. Tarımın, meyvenin sofraya ulaşmasının büyük risklerle altında güçlükle gerçekleştiğini belirten Taner, şöyle konuştu: ''Bu risklerin başında olumsuz hava şartları geliyor. Türkiye'de özellikle son yıllarda dolu yağışı, meyve ve sebze üreticilerinin korkulu rüyası oldu. Biz Tarsus'ta, 12-13 yıl önce bahçe oluşturduğumuzda, dolu yağışı hiç görmedik. Son yıllarda ise sürekli dolu yağıyor. Meyve tam hasat edilmeyi beklerken dolu yağışıyla büyük zarar görüyor. İkinci durum ise don olayları. Başta kiraz ve kayısı olmak üzere birçok meyvede, ilkbahar aylarındaki don olayları nedeniyle ciddi oranlarda rekolte kaybı yaşanıyor. Bu olumsuzlukları önlemek zor ancak minimize edilmesi konusunda bazı makineler var.'' Taner, özellikle doluya karşı 70 bin dolara ''dolu topu'' makinesi ithal ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bu makineyi Türkiye'de ilk kez Tarsus'daki bahçemizde denedik. Aldıktan 3 gün sonra Tarsus'taki 310 dekarlık bahçemizin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Makineyi kullanma fırsatı oldu. Gerçekten de olumlu sonuç aldık. Dolu bulutları yaklaşınca makineyi çalıştırdık. Ses dalgaları oluşturan dolu topu, dolu tanelerinin yağmur veya kar olarak düşmesini sağlıyor ve meyvenin zedelenmesinin önüne geçiyor. Doluyu tamamen bertaraf etmiyor ancak 8 doludan 7,5'unu engelledi. Yaz aylarında 8 kere dolu yağdığı oluyor.'' Makine sayesinde Japon eriği, nektarin nar ve elmayı dolu yağışından koruduklarını belirten Taner, ''Dona karşı da önlem aldık. Bahçelerimize 3 pervane koyduk. İlkbahar donlarında hava sıcaklığı, eksi 4-5'lere düşünce pervaneler otomatik devreye giriyor ve sıcaklığı 2-3 derece yükseltiyor. Don yaşanmadı ve bu yıl en üst düzeyde kayısı mahsulü alacağız'' dedi.