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Yaşam

Doludan hasar gören uçak havalimanına geri döndü

Uçağın inişi sırasında itfaiye hazır olarak beklerken inişinden sonra uçak bakım için hangara alındı

28 Temmuz 2017 00:48

Atlasglobal Hava Yolları'nın İstanbul-Ercan seferini yapan uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra dolu yağışı yüzünden hasar görünce uçak geri dönmek zorunda kaldı.

Airbus A 320 tipi uçak Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 5000 feet (1,5 km ) yükseklikte dolu yağışına rastladı. Uçağın radom denilen kompozit maddeden müteşekkil olan burun kısmı hasar görünce uçak geri dönerek Atatürk Havalimanı'na indi.

Uçağın inişi sırasında itfaiye hazır olarak beklerken inişinden sonra uçak bakım için hangara alındı.

Uçakta bulunan 121 yolcu başka bir uçakla Ercan'a gönderilecek.

 

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