Bolu Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır, 31 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde 18 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Tünel, İstanbul istikametine kapatılırken, kazada 2'si ağır olmak üzere 31 yaralı olduğu açıklandı.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde aralarında TIR, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

"Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca, "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Valilikten yaralı sayısını güncelledi

Bolu Valiliği, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 kişinin tedavilerinin devam ettiğini, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli içerisinde saat 14.50 sıralarında iki otobüs, 6 tır ve 10 küçük araç olmak üzere 18 aracın karıştığı yaralanmalı ve hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Tünel müdahale ekiplerince kazaya derhal müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Tünel giriş ve çıkışlarının güvenliği alınarak kazaya müdahale etkinleştirilmiştir. Olay yerine aynı dakikalarda çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edilmiş olup ekipler olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca olay sonrasında çevre illerden de ekipler ilimize hareket ederek kaza yerine ulaşmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir. Sürücülerimizin hem trafik hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özellikle olumsuz hava şartlarında yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini rica ederiz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz."