T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dolmuşlarda İstanbul Kart kullanılabilecek

Minibüslerin kalitesi artacak, engellilerin kullanımına uygun hale gelecek

13 Kasım 2015 13:09

Toplu taşıma araçlarına 2016 yılında yeni uygulamalar gelecek. Bu yeniliklere göre minibüs ve sarı dolmuş olarak bilinen taksi dolmuşlarda İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor.

Milliyet’in haberine göre toplu taşıma araçlarında bir yenilik de minibüs ve taksi dolmuşlarda olacak. 2016 yılında minibüs ve taksi dolmuşların yüzde 100’ünde İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor.

Toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra taksilere de yeni uygulamalar geliyor. Taksi yönetim merkezine dahil edilen taksi oranının 2016 yılı için yüzde 25 olması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 62 bin servis aracına güzergah izin belgesi verilmesi, 16 bin taksi ile 6 bin minibüse ruhsat verilmesi hedefleniyor.

Minibüslerin kalitesinin arttırılması ve engellerin kullanıma uygun hale getirilmesi için de çalışma yürütülecek. Engellilerin kullanımına uygun minibüs sayısı 2015’te 1500 iken, 2016’da bu sayı 2500’e yükselecek.

 

 

ETİKETLER

dolmuşsarıakbilistanbul kartistanbululaşımdeğişiklik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24