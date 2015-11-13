Dolmuşlarda İstanbul Kart kullanılabilecek

Toplu taşıma araçlarına 2016 yılında yeni uygulamalar gelecek. Bu yeniliklere göre minibüs ve sarı dolmuş olarak bilinen taksi dolmuşlarda İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor.

Milliyet’in haberine göre toplu taşıma araçlarında bir yenilik de minibüs ve taksi dolmuşlarda olacak. 2016 yılında minibüs ve taksi dolmuşların yüzde 100’ünde İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor.

Toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra taksilere de yeni uygulamalar geliyor. Taksi yönetim merkezine dahil edilen taksi oranının 2016 yılı için yüzde 25 olması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 62 bin servis aracına güzergah izin belgesi verilmesi, 16 bin taksi ile 6 bin minibüse ruhsat verilmesi hedefleniyor.

Minibüslerin kalitesinin arttırılması ve engellerin kullanıma uygun hale getirilmesi için de çalışma yürütülecek. Engellilerin kullanımına uygun minibüs sayısı 2015’te 1500 iken, 2016’da bu sayı 2500’e yükselecek.