Dolmuş uçak projesinin ilk uçuşu yarın

T24-



Borajet'ten yapılan açıklamada, şirketin, bölgesel taşımacılığa yeni başlayan bir hava yolu şirketi olduğu, sivil havacılığın gelişimi için hizmet vereceği ve “Ulaşımı kolay olan illerin gelişimi de kolay olur” sloganıyla hizmete başlayacağı bildirildi.



Açıklamada, Türkiye'de bölgesel taşımacılık kavramı kadar Turboprop uçakların da yeni olduğu, bu uçakların iniş ve kalkışı için sıkıştırılmış sert zeminlerin yeterli olduğu kaydedilerek, “Kısa pist, uzun pist fark etmez. Alan maliyeti de 10 milyon doları geçmez. Dolayısıyla yalnızca bir alan fiyatı kadar harcayarak birçok alan yapabilirsiniz. Böylece Türkiye'nin hemen hemen her yerine hatta kasabasına bile uçakla seyahat etme imkanınız olur” denildi.



Bu uçakların en büyük özelliğinin gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda, kısa ve yüksek irtifalı pistlere güvenli iniş kalkış yapabilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, uçakların normalde 74 koltuk kapasiteli olduğu, ancak Borajet'in konfor için koltuk aralarını genişlettiği ve uçak koltuklarının sayısını 66'ya indirdiği ifade edildi.



Açıklamada, öncelikle Tokat, Zonguldak, Selçuk, Nevşehir, Alanya ve Edremit gibi havaalanlarına sefer düzenleyecek olan şirketin, bu uçuşlarla söz konusu illeri büyük havaalanlarına bağlayacağı kaydedildi. (Hürriyet)