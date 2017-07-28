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"Dolmuş şoförü afetin ortasında para topladı" iddiası

Fotoğraf sosyal medyanın da gündemindeydi

28 Temmuz 2017 13:21

Dünkü yağış afetinde objektiflere yansıyan bir görüntüdeki detay, sosyal medyada tartışma yarattı. Fotoğrafta suya gömülen minibüsün üzerine çıkan yolculardan şoförün para topladığı iddia edildi.

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sosyal medyada en çok konuşulan kareler ise vatandaşların bir minibüsün üzerinde beklediği anlar oldu. Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyada görüntülerdeki bir detaya dikkat çekenler, minibüsçünün yolculardan para topladığı yorumunu yaptılar.

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