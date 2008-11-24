Dolmanın içinden uyuşturucu çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki cezaevine lahana sarması içinde folyoya sarılı halde Hint kenevirini sokmaya çalışan 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki K-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne tutuklu ziyareti için gelen A.B, N.B. ile Y.N.B. adlı kadın, bir kutuda getirdikleri lahana sarmalarını, uyuşturucu satmak suçundan tutuklu bulunan S.B'ye vermek istedi.



Kutuyu kontrol eden cezaevi görevlileri, sarmaların içine, naylon ve alüminyum folyoya sarılı halde saklanan 135 gram Hint keneviri buldu.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.B, N.B, ve Y.N.B'nin sorgularında, lahana sarmalarını Y.İ'nin kendilerine verdiğini söylemeleri üzerine bu kişi de gözaltına alındı.



Y.İ'nin sorgusunda, lahana sarmaları içine Hint kenevirini kendisinin sakladığını itiraf ettiği belirtildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.B, N.B, ve Y.N.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Y.İ. tutuklandı.

