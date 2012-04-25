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Dolmabahçe'deki Süzer Plaza'da yangın çıktı!

'Gökkafes' olarak bilinen Süzer Plaza'nın çatısından dumanlar yükseliyor. Çatı katında çıktığı belirtilen yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi

25 Nisan 2012 17:53

İstanbul'da Dolmabahçe'de bulunan 34 katlı Ritz Carlton otelinin bulunduğu Süzer Plaza'nın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi üzerine söndürüldü.

Süzer Plaza'nın çatı katında yapılan temizlik sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, ufak çaplı bir hasar oluştu.

Süzer Plaza'da çıkan yangın üzerine Süzer Grubu bir basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "25 Nisan 2012 tarihinde saat 14.00 sularında Süzer Plaza’nın çatısında yürütülen rutin temizlik işlemleri sırasında küçük çaplı bir yangın çıkmıştır. Anında müdahale edilmesi neticesinde yangın büyümeden söndürülmüştür. Yangın nedeniyle herhangi bir maddi hasar veya bir yaralanma meydana gelmemiştir. Bütün süreç 10 dakika içerisinde sonuçlandırılmıştır.

Süzer Plaza, akıllı bir bina olarak inşa edilmiş ve en son teknolojik sistemlerle donatılmıştır. Bu nedenle de bina içerisinde herhangi bir yangın ihtimali söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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