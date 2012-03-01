Dolmabahçe'deki çürüyen asırlık çınarlar kesilecek

T24 - İstanbul’da Beşiktaş-Dolmabahçe arasında 646 çınardan 25’i doku bozuklaşmasına yakalandı. Yerlerine 10 metrelik ağaçlar dikilecek.

İstanbul’da Dolmabahçe ile Beşiktaş arasındaki asırlık çınar ağaçlarından ölümcül hastalığa yakalananlar kaldırılacak. Bulaşıcı hastalık nedeniyle kuruyan ağaçların yerlerine ise 10 metrelik ağaçlar dikilecek.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş ile Dolmabahçe arasındaki sahil yolunu süsleyen çınar ağaçları, hastalık tehlikesiyle karşı karşıya. Güzergâh üzerindeki 646 çınar ağacından 25’i için, “doku bozuklaşması” hastalığı nedeniyle kaldırılma kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu ağaçlara ek olarak trafik kazaları nedeniyle ağır hasar gören ve çevre sağlığı için tehlike oluşturan 14 ağacı sökerek yeni ağaçlarla değiştirecek. Kaldırılacak olan ağaçların yerlerine ise 10 metrelik ağaçlar dikilecek. İşlem görecek olan ağaçlardan 4’ü 107 yaşında. Diğer 35 ağaç ise 30 ile 70 yıllık bir geçmişe sahip.

Uzmanlar, ağaçlarda görülen hastalığa, araçlardan yayılan egzoz gazı ile tuzlamanın neden olabileceğini belirtiyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Selmi, bölgedeki ağaçların çok yaşlı olduğunu belirterek, “Doku bozuklaşması dediğimiz hastalık mantardır ve bu yaştaki ağaçlarda görülmesi çok olağandır. Önlem alınmaması durumunda zaten bu ağaçlar devrilip çevreye de zarar verebilir. Hastalık, bulaşıcı etkisi nedeniyle diğer sağlıklı ağaçları da tehdit eder. Alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum” diyor.

'Güvenlik açısından tehlikeli'

Kararın İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayıyla alındığını açıklayan İBB yetkilileri, caddeden geçen araçların çarparak yaraladığı çınar ağaçları için restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yapıldığını, dip çürüklüğü olan ağaçlar için ilaçlama ve temizleme gibi koruyucu önlemler alındığını bildirdi. Çınarların 2007 yılında budanıp yüklerinin hafifletildiğini de kaydeden yetkililer, Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi’nden başlayarak, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi, Ortaköy ve Bebek Parkı güzergâhındaki çınar ağaçlarından bazılarının hastalık ve zararlılardan dolayı kuruması, bazılarının ise araç çarpmaları sonucunda can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğunun tespit edildiğini belirttiler.