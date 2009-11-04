Dolmabahçe'de yüksek gerilim

Beşiktaş'ın, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Alman takımı Wolfsburg'a kendi evinde 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmesi, siyah-beyazlı taraftarlarla kulüp başkanı Yıldırım Demirören'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Öfkeli taraftarların, Alman takımının 80. dakikada gelen ikinci golünün ardından kendisine yönelik protestosuna başkan Demirören sert tepki gösterince, BJK İnönü Stadı'nda gergin anlar yaşandı.

Wolfsburg'un ikinci golünün ardından, ''Yeter Yıldırım Demirören'' diye bağırmaya başlayan taraftarlar, son maçlarda başkanlarına gösterdikleri tepkiyi tekrarladılar. Maçı protokol tribününde izleyen Demirören, birden ayağa kalkarak, kapalı tribünde başlayan protestolara yönelik eliyle işaret yaparak, tepki gösterdi. Oldukça öfkelendiği gözlenen Demirören'i, maçı birlikte izlediği Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetici arkadaşları yatıştırmaya çalıştı.

-''DEFOL GİT BAŞKAN''-

Başkanın bu beklenmedik tepkisi üzerine tribündeki gerilim daha da artarken, siyah-beyazlı taraftarlar, Yıldırım Demirören'e hakaret içeren söylemlerde bulundu.

''Defol git başkan'', ''Başkan olsana, başkan olsana, Fenerbahçe'ye başkan olsana'', ''Kadıköy'e maça gitsene'' diye bağıran taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli'yi istifaya çağırıp, futbolcuları da protesto etti.

Taraftarlar, maçın son anlarında sırtlarını sahaya dönerek, protestolarını sürdürdü.

Öte yandan, Alman takımını maç sonu alkışlayarak soyunma odasına gönderen Beşiktaşlı taraftarlar, ''Wolfsburg'' diye bağırdı.

Başkan Demirören, maç sonu geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrılırken, kendisine yönelik tepkiler stat dışında da sürdü.