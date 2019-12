Dolmabahçe'de top modelli defile

Paris, Milano, New York, Londra gibi moda merkezlerinde gerçekleştirilen ‘Fashion Week’ serisinin Türkiye ayağı “Fashionable İstanbul by Avea”, alışılmışın dışında bir mekanda yapılacak.



23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ‘Fashionable İstanbul’, modanın dev isimleri ile Hollywood’un ünlü yıldızlarını buluşturacak. Cavalli, Westwood, Missoni, Ferre, Ferragamo gibi modanın öncü isimlerinin defilelerini izlemek için Bruce Willis ve model eşi Emma Heming, Justin Timberlake, Dubai Prensesi Haya, Roberto Cavalli, eşi Eva ve iki çocuğuyla birlikte 3 gün boyunca İstanbul turu yapacak. Defileler için ise Haliç Tersanesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Haliç’te yapılan 5 bin tonluk, 26 metre genişliğe ve 87 metre uzunluğa sahip dev platform, ünlü modacı ve mankenleri ağırlayacak. Dev platform dün sabah 2.5 saatte Haliç’den Dolmabahçe’ye getirilerek, kıyıya yanaştırıldı. Dev platformda 900 kişi oturarak, 100 kişi de ayakta ağırlanabilecek.



O da geliyor



Paris, Milano, New York, Londra gibi önemli moda haftalarının vazgeçilmez modeli Jessica Stam da Fashionable İstanbul by Avea için İstanbul’a geliyor. Dünyanın En İyi 50 Modeli sıralamasında 5’nci olan Stam, bebek yüzlü mankenler arasında gösteriliyor. 2006’da Victoria’s Secret’ın baş modeli olarak boy gösteren Stam, aynı yıl New York, Milano ve Paris moda haftalarında 64 defileye çıktı.