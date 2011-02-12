Dolmabahçe'de sürpriz Balyoz zirvesi!

T24

Önce Gönül sonra Koşaner ayrıldı

Hâkimleri değişen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, cuma akşamı, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın da bulunduğu 163 kişi hakkında tutuklama kararı vermesi, ilginç bir trafik yarattı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, cumartesi gününün önemli bir bölümünü Harbiye Orduevi'nde geçirdi. Harbiye'de, Balyoz davasında haklarında tutuklama kararı verilen emekli ve muvazzaf askerlerin yakınları ile bir araya gelen Koşaner'in sanıkların yakınlarına "Kalbim sizinle, her şey yoluna girecek" dediği öne sürüldü, Ancak bu iddia teyit edilemedi. Koşaner akşamüzeri orduevinden ayrıldı.Genelkurmay Başkanı Koşaner, Harbiye Orduevi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık ofisinde Başbakan Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Saat 18:30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren sürpriz görüşmeden sonra önce Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ardından da Genelkurmay Başkanı Koşaner Dolmabahçe'den ayrıldı.Erdoğan-Koşaner görüşmesi için “İkinci Dolmabahçe zirvesi” yorumları yapıldı.Cumhurbaşkanlığı seçimleri için TBMM'de birinci tur oylamanın yapıldığı 27 Nisan 2007 tarihinde gece yarısına doğru “e-muhtıra” olarak adlandırılan bildiriyi yayımlayan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın, yaklaşık bir hafta sonra, 4 Mayıs 2007'de Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Erdoğan'la buluşması spekülasyonlara neden olmuştu. Zirvede ne görüşüldüğü açıklanmamış, Büyükanıt Dolmabahçe'de konuşulanların “kendisiyle birlikte mezara gideceğini” açıklamıştı.Eski bakanlardan Fikri Sağlar, Birgün gazetesindeki yazısında Dolmabahçe'de Büyükanıt'ın önüne eşi Filiz Büyükanıt'ın harcamalarının konduğunu öne sürmüştü. Bu yazı üzerine Yaşar Büyükanıt “kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu” iddiasıyla Sağlar ve Birgün gazetesi hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Büyükanıt'a 17 bin lira tazminat ödenmesine hükmettti.