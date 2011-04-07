-DOLMABAHÇE'DE ''SESSİZ'' GECE İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, siyah-beyazlıların cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor maçında taraftarlarının küfürlü tezahüratları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Beşiktaş Kulübü, bu cezasını Gaziantepspor karşılaşmasında çekti. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki Gaziantepspor maçını da aldığı ceza nedeniyle Antalya'da seyircisiz oynamıştı. -TARAFTARLAR TAKIMLARINI KARŞILADI- Seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünlere giremeyen siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını Beşiktaş'ta karşıladı. Beşiktaş'taki Kazan Restoran'ın önünde toplanan taraftarlar, takım otobüsünün görünmesinin ardından yola çıktı ve otobüsün önünü kesti. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan taraftarlar, futbolculara Gaziantepspor maçı öncesinde moral verdi. Meşaleler nedeniyle adeta göz gözü görmezken yapılan uyarılar sonucunda taraftarlar yolu açtı ve takım otobüsü Fiyapı İnönü Stadı'na hareket etti. -''BELEŞTEPE'' BOŞ KALMADI- Stada giremeyen taraftarlar maç öncesinde ''Beleştepe'' diye adlandırılan ve stadın sadece bir bölümünü gören bölgede toplandı. Yaklaşık 200 kadar taraftar, takımlarının sahaya ısınmak için çıkmasıyla birlikte tezahüratlar yapıp futbolculara destek verdi. Futbolcular da ''Beleştepe''ye doğru el sallayarak taraftarları selamladı. -KAPALI TRİBÜN PANKARTLARLA DONATILDI- Beşiktaşlı taraftarlar, seyircisiz maçta kapalı tribünü bayraklar ve pankartlarla donattı. Pankartlarda futbolcuların isimleri ve çeşitli sloganlar yer aldı. -AURELİO, STOPERDE- Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, stoperlerden Tomas Sivok''un cezalı, Matteo Ferrari'nin de sakat olması nedeniyle bu bölgede Mehmet Aurelio'ya şans tanıdı. Aurelio, İbrahim Toraman ile birlikte savunmanın göbeğinde oynarken, yedek kulübesinde de A2 takımının stoperi Atınç Nukan yer aldı. -HILBERT 2 MAÇ SONRA 11'DE- Teknik direktör Havutçu tarafından son 2 lig maçında yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmayan Alman futbolcu Roberto Hilbert, Ekrem Dağ'ın sakatlığı sonrasında Gaziantepspor maçında ilk 11'de forma giydi. Cezası nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen kaleci Rüştü Reçber ile sakatlığı geçen Guti Hernandez de Gaziantepspor maçına ilk 11'de çıktı. Siyah-beyazlılarda forvette Almeida oynarken, sol kanatta Quaresma, sağda Simao, ön liberoda da Ernst ile Necep forma giydi. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Cenk, Fernandes, Nihat, Nobre, Bobo, Erhan ve Atınç oturdu. -BAŞKAN DEMİRÖREN MAÇTA- Hak mahrumiyeti cezası biten Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, takımının Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Demirören, karşılaşmayı babası Erdoğan Demirören ve Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ile birlikte takip etti. Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ralf Zumdick de karşılaşmayı protokol tribününden izledi.