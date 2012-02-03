T24 LogoT24 Logo
Politika

Dolmabahçe'de çay keyfine son

Dolmabahçe Sarayı'nın yanında bulunan çeyrek asırlık çay bahçesi sözleşmesi bittiği için boşaltıldı...

03 Şubat 2012 02:00

T24 - Dolmabahçe Sarayı'nın yanında bulunan çeyrek asırlık çay bahçesi sözleşmesi bittiği için boşaltıldı.

Dolmabahçe'de otopark ve çay bahçesi olarak kullanılan 4 bin metrekarelik alanı aylık 2 bin 500 liraya işleten şirket düşük kira bedeli ödediği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. 



Şirketin sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erdi. Ancak bahçe ve otoparkı işleten işletmecinin devre yanaşmaması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beşiktaş Kaymakamlığı’na başvurarak polis zoruyla boşaltılmasını istedi.

Öğle saatlerinde çay bahçesine giden zabıta ekipleri, çay bahçesindeki masa ve sandalyeleri kamyonlara yükleyerek götürdü.

Çay bahçesi ve otoparkın boşaltılmasının ardından işletme hakkı Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na geçti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24