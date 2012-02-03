Dolmabahçe'de çay keyfine son

T24

Dolmabahçe'de otopark ve çay bahçesi olarak kullanılan 4 bin metrekarelik alanı aylık 2 bin 500 liraya işleten şirket düşük kira bedeli ödediği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu.Şirketin sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erdi. Ancak bahçe ve otoparkı işleten işletmecinin devre yanaşmaması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, Beşiktaş Kaymakamlığı’na başvurarak polis zoruyla boşaltılmasını istedi.Öğle saatlerinde çay bahçesine giden zabıta ekipleri, çay bahçesindeki masa ve sandalyeleri kamyonlara yükleyerek götürdü.Çay bahçesi ve otoparkın boşaltılmasının ardından işletme hakkı Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na geçti.