-DOLMABAHÇE'DE BURUK DERBİ İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günkü derbiye buruk çıkacak. Süper Lig'de 30. hafta maçları sonunda 5. sıradaki Beşiktaş ile 12. sıradaki Galatasaray, lig tarihinde ilk kez, sezonun sonlarına yaklaşılan bir derbide zirvenin bu kadar uzağında mücadele edecek. Ezeli rakiplerin ikisi birden ilk kez, sezonun bitimine 4 hafta kala bir derbi öncesi puan cetvelinde ilk 4 sıranın dışında sahaya çıkacak. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki sezonun son derbisi öncesi oldukça kötü bir sezon geçiren ezeli rakiplerden Galatasaray 37 puanla 12., Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada bulunuyor. -LİG TARİHİNİN EN KÖTÜ GALATASARAY'I- Derbiye 37 puan ve averajla 12. sırada başlayacak Galatasaray, 53. sezonunu geçiren lig tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. 30 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, tam 15 yenilgi alan, averajı eksi 8 olan sarı-kırmızılı ekip, 30. haftalar itibariyle lig tarihinin en kötüsü. Şu ana dek oynadığı 30 lig maçında tam 15 kez yenilerek, ''Üç Büyükler'' arasında bir sezonda en çok yenilgi alan takım unvanını alan ''Cim Bom'', buna yakın bir performansı 1979-1980 sezonunda yaşamış, 30 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik, 9 yenilgiyle ligi 9. sırada tamamlayıp, 28 gol atıp, 26 gol yemişti. -SON 30 YILIN EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ'I- Yıldız transferiyle girdiği sezonda büyük düş kırıklığı yaratan Beşiktaş ise, son 30 sezonun en başarısız dönemini geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 44 puan toplayabilen Beşiktaş, 30. haftalar baz alındığında lig tarihinde son 30 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. Siyah-beyazlılar, bundan önce en son 1980-1981 sezonunda 30 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı. -BİLETLER SATIŞA ÇIKARILDI- Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak derbi maçta ev sahibi Beşiktaşlı taraftarlara ait biletlerin satışına başlandı. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak sezonun son derbisinin biletleri bu sabahtan itibaren tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden satışa sunuldu. Siyah-beyazlı taraftarların kişi başı en fazla 5 bilet satın alabileceği, konuk Galatasaraylı taraftarlara ayrılan eski açık tribündeki biletlerin ise İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından satışa sunulacağı bildirildi. Derbinin bilet fiyatları şöyle: VIP Üst B-E: 275 TL VIP Üst A-F: 250 TL VIP Alt A-F: 150 TL VIP Alt B-E: 200 TL VIP Alt C-D: 225 TL Numaralı orta: 150 TL Numaralı kenar: 125 TL Kapalı üst: 110 TL Kapalı alt: 90 TL Yeni açık: 60 TL Eski açık: 60 TL Rakip takım (Eski açık): 60 TL