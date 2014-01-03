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Dolmabahçe'de Başbakan, MİT, İçişleri zirvesi

Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde iki bakanın yanı sıra MİT Müsteşarı ve İstanbul Emniyet Müdürü ile 17 Aralık operasyonu ve TIR krizini görüşüyor

03 Ocak 2014 15:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Altınok, Cuma namazının ardından Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu.

Başbakan saat 10.00’dan Cuma namazına kadar Kısıklı’daki evinde İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la 2 saat görüşmüştü. Cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan camiden ayrılırken makam otomobilinde Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da vardı. Başbakan’ın Cuma namazını kıldığı camide eski AB Bakanı Egemen Bağış,  Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve Ak Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu da vardı.

Cuma namazının ardından Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne giden Başbakan Erdoğan burada, İçişleri Bakan Efkan Âlâ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Altınok toplantıya başladı.

İddialara göre görüşmenin gündemi, 17 Aralık operasyonundan sonra yaşanan gelişmeler ve Suriye’ye giderken Hatay’da durdurulan TIR.

 

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