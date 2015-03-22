Dolmabahçe'de Alevi zirvesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dolmabahçe Sarayı'nda Alevi Sivil Toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde, saat 20.30'da başlayan yemeğe, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Necdet Subaşı, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Müslüm Doğan, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Rıza Eroğlu, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Baba Mansur Ocağı Başkanı Hızır Düzgün, Alevi Vakıfları Federasyon Başkanı Remzi Akbulut, akademisyen Rıza Yıldırım ve gazeteci Yalçın Özdemir katıldı.

Toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.