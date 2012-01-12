Dolmabahçe Sarayı’nın ‘Veliaht Odası’ açılıyor







Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başkanlık Divanı Üyelerini harabeye dönmesiyle şaşırtan Dolmabahçe Sarayı’nın ‘Veliaht’ dairesine neşter vuruldu. Başkanlık, Mimar Sinan Üniversitesi ile 17 yıllık tahsisini resmen sonlandırdı. Kararın hayata geçirilmesinden sonra, güvenlik gerekçesiyle milletvekillerinin giremediği milyon dolarlık 200 tablonun bulunduğu odanın kapısı açılacak. Başkanlık Divanının CHP’li üyesi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, T24’e, “Daha önce giremediğimiz odanın kapısı açılacak. En önemlisi, tabloların eksik olup olmadığı, orijinal mi değil mi tespitleri yapılacak” dedi.





Başkanlık: Kültürel miras tahribata uğradı



Çiçek ve Başkanlık Divanı Üyesi milletvekillerinin Dolmabahçe’ye ani ziyaretlerinden sonra Mimar Sinan Üniversitesi hakkında alınan karar belli oldu. Başkanlık Divanı Kararı’nda, Dolmabahçe Sarayı ‘Veliaht Dairesi’nin 1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ne tahsis edildiğine dikkat çekildi ve “Dolmabahçe Sarayı’nın ayrılmaz bir parçası konumundaki en önemli kültür miraslarımızdan birinin üniversite tarafından gerekli bakımlarının yapılmadığından tahribata uğraması nedeniyle üniversiteye yapılan tahsise ilişkin söz konusu kararların yürürlükten kaldırılmasına” dendi.

200 tablonun kayıtları var



Başkanlık divanı kararıyla gözler kilitli bir odada saklanan paha biçilmeyen 200 tabloya çevirdi. CHP’li Özcan, paha biçilmeyen tabloların resmi kayıtlarda mevcut olduğunu söyledi. “Kapalı kapılar ardında ne var bakacağız” diyen Özcan, bir tablonun değeri için 10 milyon dolardan söz edildiğine dikkat çekti.

Bodrumu sular basmış



TBMM Başkanı Çiçek ve Başkanlık Divanının ani ziyaretleri, ‘Veliaht Dairesi’nin yıllar içerisinde ne kadar büyük zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Dolmabahçe yerleşkesi içinde yer alan bölüm, kapalı alanla 12 bin metre kare. Bodrumla 3 katlı ve 3 bin metre karelik bir alan. CHP’li Özcan, “İnanılması zor bir manzara ile karşılaştık” diyor. Özcan’ın izlenimleri şöyle:



Bodrumun bir kısmını daha önce sular basmış. Orijinal camlar başka şeylerle kapatılmış. Tavanlardaki çok değerli motifler, duvardaki motifler tahribata uğramış. 1800’li yıllardan kalan taban döşemeleri mahvolmuş. Çok kötü kullanılmış.

‘Mahkeme tespiti yaptırılacak’



TBMM Başkanlığı’nın, tarihi ve kültürel mirasa verilen zararla ilgili mahkeme tespiti yaptıracağı ve bu tespitin ardından gerekli duyulması halinde suç duyurusunda bulunacağı belirtiliyor.

Veliaht Dairesi, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde 80 oda 9 salondan oluşan iki katlı iki bina olarak 12 bin metrekare üzerine kuruldu. O dönemde Sultan Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Vahdettin burada veliahtlıklarını geçirdi.