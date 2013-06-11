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'Dolmabahçe müezzini görevinin başında'

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği, müezzinin yıllık izne çıktığı iddiasını ise yalanladı. Müezzinin halen görevi başında olduğu belirtildi

11 Haziran 2013 11:25

İstanbul Müftülüğü, Gezi Parkı protestolarında yaralananlara ilk müdahalenin yapıldığı Dolmabahçe Valide Sultan Camii'nde içki içildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Müezzinin izne çıktığı haberlerini ise Diyanet İşleri Başkanlığı yalanladı.
 
Yurt gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Müftülüğü, Gezi Parkı protestoları sırasında polis müdahalesinden kaçanların sığındığı Dolmabahçe Valide Sultan Camii'yle ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Cami müezzinin bilgisine başvuran Müftülük, caminin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi.

Başbakan Erdoğan, polis müdahalesinden kaçarak camiye sığınan eylemcilerin camide içki içtiğini iddia etmişti.

Olay günü camide görevli olan müezzin ise iddiaları yalanlamıştı. Müezzin, camide içki içen kimseyi görmediğini ve camide yaralılara yardım edildiğini söylemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği, müezzinin yıllık izne çıktığı iddiasını ise yalanladı. Müezzinin halen görevi başında olduğu belirtildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Gezi Parkı için eylem yapan göstericilerin camiye bira şişeleriyle girdiğini savunmuştu.

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