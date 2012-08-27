'Dolmabahçe havaya uçmayacak'

TBMM Genel Sekreterliği, Dolmabahçe Sarayı'nın altındaki tünellerin lağımla dolduğu ve metan gazı biriktiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bir gazetede yayımlanan 'Dolmabahçe Her An Havaya Uçabilir' ve 'Oteller Dolmabahçe'ye Baskı Yapıyor' başlıklı haberlerle ilgili TBMM Genel Sekreterliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Kamuoyunu yanılgıya düşürecek yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla açıklamanın yapıldığı ifade edilerek, Dolmabahçe Sarayı ve eklentilerinde Yrd. Doç. Kaptan ve Aydın Üniversitesi tarafından herhangi bir bilimsel araştırma, çalışma ve ölçüm yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Öncelikle haberde yer alan ve 'Dolmabahçe Sarayı'nın altındaki tünellerin lağımla dolduğu ve metan gazı biriktiği iddiası' tamamen gerçek dışıdır. Dolmabahçe Sarayı'nın altından herhangi bir atık su kanalı geçmediği gibi, Dolmabahçe Sarayı havalandırma kanallarına herhangi bir lağım tesisatı bağlanması da mümkün değildir. Dolmabahçe Sarayı'nın bodrumlarının havalandırması ise Dolmabahçe Sarayı bahçesinde yer alan havalandırma menfezleri ve fanlardan sağlanmaktadır. Bu nedenle Dolmabahçe Sarayı'nın altında metan gazı sıkışması olduğu iddiası gerçekdışıdır.

Dolmabahçe Sarayı civarında bulunan atık su ve lağım taşıyan kanallar ise Dolmabahçe Sarayı kampüsünün dışında yer almaktadır. Bu kanalların birtanesi İnönü Stadyumu'nun altından geçerek Dolmabahçe Sarayı ile Bezm-i Alem Camisi arasında yer alan meydanın altında, diğeri ise Beşiktaş Akaretler Meydanı'nın altında yer almaktadır. Dolmabahçe Sarayı dışında yer alan ve Beşiktaş bölgesinin önemli atık su kanalları olan bu kanalların bakım ve denetimi İSKİ tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.''

'Çatlaklar için önlem alındı'

Açıklamada, Dolmabahçe Sarayı'nda, civardaki otellerden kaynaklanan çatlaklar olduğu iddiasının da tamamen mesnetten yoksun olduğu belirtilerek, ''Buna karşın, Beşiktaş'taki tütün deposunun alanında 2010 yılında başlayan otel inşaatının temel kazıları esnasında, Dolmabahçe Sarayı dışında ve Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin hemen yanında yer alan Matbah-ı Amire binasında kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çatlaklar nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdine gerekli girişimlerde bulunulmuş, aynı zamanda çatlaklarla ilgili gerekli müdahaleler yapılmış ve önlemler alınmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Daha önce de bazı medya kuruluşlarında buna benzer iddiaların haber olarak yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, ''Aynı haberlerin aradan geçen zamanın ardından, herhangi bir inceleme dahi yapılmadan 'Dolmabahçe Sarayı her an havaya uçabilir' gibi kamuoyunda sansasyon oluşturmaya yönelik başlıklarla sunulması oldukça manidardır'' denildi.

Söz konusu haberlerle ilgili TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar tarafından bu açıklama dışında herhangi bir açıklama yapılmadığı da vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

''Bu nedenle ilgili haberlerde, konuya ilişkin Milli Saraylar yetkililerine atfedilen ifadeler gerçek dışıdır. Kamuoyunda bu kadar öneme sahip bir konuda, kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan yayınlarda ve görüşlerde ciddiyet ve hassasiyet taşınması gerektiği muhakkaktır. Kamuoyunu yanıltmaya ve endişeye sevk etmeye yönelik bu haberle ilgili tüm yasal haklarımız mahfuzdur''