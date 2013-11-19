Dolmabahçe Caddesi'nde bomba paniği

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi'nde Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı'nın duvar dibinde saat 10.00 sıralarında fark edilen paket, şüpheli görülünce olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Özdabak’ın haberine göre duvar dibinde çiçekler arasında bulunan paket, yoldan geçen biri tarafından fark edildi. Olay polise ihbar edildi. Polis ekibi paketin dışına sarkmış kablolar görünce, incelemesi için bomba imha uzmanlarına bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan bomba imha uzmanları caddeyi trafiğe kapatarak paketi incelemeye aldı. Özel kıyafetini giyen bomba uzmanı hazırlanan düzeneği şüpheli pakete yerleştirdi. Patlatılan paketten bilgisayar parçası çıktı. Cadde, daha sonra trafiğe açıldı.