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BBC Türkçe

Dolar/Türk Lirası tarihi rekorunu tazeledi: 4,05

Türk Lirası, Amerikan Doları'na karşı Perşembe günü yaşadığı değer kaybını Cuma gününün ilk saatlerinde de sürdürdü. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 4,0589'a kadar çıkan kur rekorunu tazeledi. Analistler kurun yükselişini merkez bankasının enflasyon ile

29 Nisan 2018 20:30

Türk Lirası, Amerikan Doları'na karşı Perşembe günü yaşadığı değer kaybını Cuma gününün ilk saatlerinde de sürdürdü.

Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 4,0589'a kadar çıkan kur rekorunu tazeledi.

Bu yılın başından beri Amerikan Doları'na karşı yüzde 6,71 değer kaybeden Türk Lirası, gelişmekte olan para birimleri arasında en kötü performansı gösteren dördüncü para birimi.

Analistler kurun yükselişini merkez bankasının enflasyon ile mücadelede başarısız kalmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasını eleştirmesine bağlıyor.

Aynı zamanda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair söylentiler de kurdaki kırılganlığı artırdı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu iddianın doğru olmadığını söyledi.,

Reuters'a konuşan Capital Economics'ten William Jackson, "Yüksek bir enflasyon sorunu var ve merkez bankası 6-7 yıldır enflasyon hedeflerini tutturamadı. Kurun baskılanması takdirinde merkez bankasının hükümetin baskısı yüzünden hareket edemeyeceğine yönelik bir endişe var" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer habere göre Erdoğan TCMB'nin bağımsızlığı ile ilgili şu sözleri kaydetmişti.

"Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı.

"Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler."

Sabah gazetesi ise hükümetin faizleri düşürmek için yeni paket hazırladığını duyurmuştu.

Enflasyonun indirilmesini ve Hazine'nin borçlanmasının azaltılmasını içeren paketin bu ay açıklanacağı belirtildi.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı ise 25 Nisan'da.

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