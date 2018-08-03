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Ekonomi

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürüyor; kurda son durum ne?

Dolarda tarihi rekorlar devam ediyor

03 Ağustos 2018 12:15

Dolar/TL kurunda kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Kur, bugün rekor tazeleyerek 09.22'de 5.1008 seviyesinden işlem gördü.

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Beyaz Saray, Brunson davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.

Karar sonrasında sert yükselen dolar/TL kuru, Çarşamba günü geç işlemlerde 5 seviyesinin üzerini görerek tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Söz konusu karar, yurt içi piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Türkiye 10 yıllıklarının faizi Perşembe günü yüzde 19.22 ile rekor kırarken, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi günü yaklaşık yüzde 2.75 ekside tamamladı.

Dolar/TL de 09.22'de 5.1'i aşarak tarihi rekorunu kırdı.

 

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