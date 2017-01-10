Dolar/TL'de yeni rekor, euro 4 TL'yi gördü

Pazartesi günü, Türk lirasına karşı yüzde 2,5 değer kazanan ABD Doları, bugün de yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL 3,7779 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, 2016 yılı sonuna göre dolar/TL'deki değer kazancı yüzde 7'ye yaklaştı.

Dolar/TL kuru 3,77'yi aşarken euro da 4 TL'yi gördükten sonra 3.97 - 3.99 lira aralığında işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 77.195,79 puandan başladı.

Lira karşısında dolar ile birlikte yükselen euro, yeni günde arayı açmaya başladı.

Küresel piyasalarda ABD para birimi karşısında da yükselen Avrupa para birimi, Türk Lirası karşısında da 4 TL'yi aştı.

Euro günün ilk işlemlerinde 3.9533 liraya kadar çıkarken, dün 3.74 lira ile rekoru gören dolar da 3.77 lira ile güne tarihin en yüksek değeriyle başladı.

Pazartesi sabah güne 3.6580'den başlayan dolar / TL kuru Kasım ayı sanayi üretim verilerinin ardından kademeli olarak 3.74'e yükselmişti.

Kur akşam saat 18:40'da 3.7440 ile tarihi zirveyi görmüştü.

Yıllardır istikrarlı büyüyen Türkiye ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 7 yıl sonra ilke kez küçülmüş, bu küçülme yüzde 1.8 olarak gerçekleşmişti.

Amerikan Federal Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki tarım dışı istihdam verileri karşısında yeniden faiz yükseltebileceği sinyali vermesiyle yükselişe geçen dolar, dün 3,75'i geçmişti.

Reuters'a konuşan Kapital FX Direktör Yardımcısı Enver Erkan, "Dolar yıl sonu tahminimiz olan 3,85'i bu ay bitmeden aşabilir" öngörüsünde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise, Türk bankacılık sektöründe kârlılığın takibe düşen kredilerdeki artış nedeniyle bu yıl zayıflayacağını öngördü.

Moody's raporunda, banka kârlarında ciddi düşüş beklendiği ifade ederken, bankaların varlık kalitesinin de kötüleşeceği tahmininde bulundu.

Bugün 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise Moodys'in raporuna "Moody's, Türk bankacılık sistemi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Rasyonel olarak böyle bir değerlendirmenin hiçbir geçerliliği yok. Moody's, kurdaki gelişmelerin reel sektörü ve bankacılık sektörünü etkileyeceğini iddia ediyorsa, bu da doğru değil" tepkisini gösterdi.

Fed'in faiz artışının beklenenden de çok olma olasılığı, başta TL olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.

Fed'in bu yıl içerisinde üç faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ancak gelen olumlu veriler, faiz artırımı sayısının daha fazla olabileceği beklentilerini ortaya çıklarmış durumda.