Dolar/TL'de yeni rekor: 3,64

Dolar/TL kurunda yeni bir rekor daha kırıldı. Son zamanlarda Amerikan Doları'na karşı değer kaybeden Türk Lirası yine bir rekor kırdı ve Dolar/TL kuru 3,64'ün üzerini gördü.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Çarşamba akşamı yayınlanan toplantı tutanaklarında FED üyelerinin faiz artışında kararsız olduğunun görülmesi, Amerikan Doları'nın değer kazanmasını sağlamıştı.

Dolar/TL kuru ise bugün 3,64'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Salı günü enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'nin olağanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatılmasını görüşeceğini söylemesi sonrası Dolar/TL kurundaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarak 3,60 ile rekor kırmıştı.