T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dolar/TL'de yeni rekor: 3,64

Dolar/TL kurunda 3,64 ile yeni bir rekor daha kırıldı. Çarşamba akşamı yayınlanan toplantı tutanaklarında Amerikan Merkez Bankası üyelerinin faiz artışında kararsız olduğunun görülmesi, Amerikan Doları'nın uluslararası piyasalarda değer kazanmasını sağlam

05 Ocak 2017 16:07

Dolar/TL kurunda yeni bir rekor daha kırıldı. Son zamanlarda Amerikan Doları'na karşı değer kaybeden Türk Lirası yine bir rekor kırdı ve Dolar/TL kuru 3,64'ün üzerini gördü.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Çarşamba akşamı yayınlanan toplantı tutanaklarında FED üyelerinin faiz artışında kararsız olduğunun görülmesi, Amerikan Doları'nın değer kazanmasını sağlamıştı.

Dolar/TL kuru ise bugün 3,64'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Salı günü enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'nin olağanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatılmasını görüşeceğini söylemesi sonrası Dolar/TL kurundaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarak 3,60 ile rekor kırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dolar/TLAmerikan Merkez BankasıAmerikan DolarıSonTürk LirasıMerkez BankasıFEDBaşbakan Binali Yıldırım TBMM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24