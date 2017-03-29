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Ekonomi

Dolar/TL'de sert yükseliş; işte günün ilk rakamları

Kur, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından yükseldi

29 Mart 2017 13:10

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla dün ABD'de tutuklanmasının ardından dolar/TL güne yükselişle başladı.

Sabah saatlerinde 3,66'ya kadar yükselen dolar/TL bankalararası piyasalada 3,65'in üzerinde hareket ediyor. Kur dün 3,62 civarında işlem görüyordu. Euro/TL ise 3,94 civarında seyrediyor. 

New York JFK havalimanında işadamı Reza Zarrap davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakim, Atilla'ya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi. Atilla, 10 Nisan'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

Piyasalarda bu hafta


Yaşanan jeopolitik gelişmeler ve referandum öncesi piyasalar küresel tarafta ise Güney Afrika'ya ilişkin gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artışı yapacağını izlemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, Fed'in bu yıl yapması öngörülen faiz artırımlarını destekleyen güçlü ABD ekonomik verilerinin etkisiyle son günlerde gördüğü dört buçuk ayın dip seviyelerinden uzaklaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçirmeye çalıştığı ilk büyük yasa tasarısını partisinden gerekli desteği toplayamayarak geri çekmesinin ardından bu hafta 98.858'e kadar gerileyerek 11 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar endeksi 99.751'e yükseldi.

ETİKETLER

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