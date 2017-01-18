Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın adımları ve siyasi gelişmelerin etkisiyle bir miktar gerileyen kur güne yükselişle başladı. Dolar/TL yeni güne 3.77-3.78 seviyelerinde başlarken, Euro ise 4.0347 seviyesinde işlem görüyor.

Bloomberg News dün TCMB'nin döviz swapları yoluyla TL'yi destekleme üzerine çalıştığını bildirdi. Akşam saatlerinde ise Merkez Bankası döviz ve lira depolarıyla ilgili açıklama yaptı. MB, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.



HSBC Portföy Yönetimi stratejisti İbrahim Aksoy "Merkez Bankası TL swap piyasasında faizleri yükseltip ödünç lirayla döviz almanın maliyetini artırmak ve böylece liraya destek olmak istiyor. Bunu yapmak için de döviz likiditesine ihtiyacı olan fakat elinde lirası olan bankaların swap piyasasında bu liraları ucuza borç vermesinin önüne geçmesi gerekiyor. Bunu da bu yeni piyasayla yapmayı amaçlıyor. Merkez Bankası’nın bu piyasayı kullanarak gecelik TL swap faizini ilk etapta %10’a kadar çekmeyi hedeflediğini düşünüyoruz.



"Bu strateji eğer tahmin ettiğimiz şekilde uygulanırsa TL için ilk bakışta teknik olarak olumlu görülebilecek bir adım. Fakat yurtiçi risk algısının yüksek seyrettiği bir ortamda %10 geç likidite penceresi faiz oranının ve etrafında oluşabilecek swap faizlerinin lirayı korumak için yeterli geleceğini söylemek iddialı olabilir. Liraya destek anlamında olası stratejinin çalışıp çalışmayacağını izleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Piyasalarda bugün





Merkez Bankası'nın kurdaki sert hareketlerin önüne geçmek içni atabileceği adımlar piyasanın radarında olacak. Dün 3.81'e kadar yükselen kur Merkez Bankası'na dair haberlerin ardından 3.76'lı seviyelere gerilemişti. Kur bugün ise %0.5 civarında artışla 3.78 seviyelerinden işlem görüyor.



ABD'de Aralık ayı TÜFE günün öne çıkan en önemli verisi olacak. Fed Başkanı Janet Yellen'in bugün TSİ 23:00'te konuşma yapması bekleniyor ancak uzmanlar konuşmanın piyasaya etkisinin sınırlı olabileceğini belirtiyor.