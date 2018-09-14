Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Dolar/TL yeni günün ilk işlemlerinde 6.13-6.15 aralığında işlem görüyor.

Kur, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini piyasadaki ortalama beklentinin üzerinde artırmasının ardından sert gerileyerek 6.01’i test ettikten sonra 6.15-6.20 aralığında dengelendi.

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Merkez Bankası’nın güçlü hamlesinin fiyat istikrarı ve TL’nin değeri açısından olumlu sonuçlar getireceğini vurgulayan ekonomistler, bu hamlenin TL üzerindeki potansiyel olumlu etkilerinin gelecek haftalarda daha gözle görülür hale geleceğini düşünüyor.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orta Vadeli Program'ı (OVP) 20 Eylül'de açıklayacaklarını söyledi.

Albayrak, Sabah gazetesinde yer alan açıklamalarında MB'nin faiz kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı; ihtiyaç duyulduğunda sıkılaşma yönünde yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Merkez Bankası'nın son kararının ardından "bağımsızlık" tartışmaları kapandı; bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacak."