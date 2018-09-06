Dolar/TL, yeni güne nasıl başladı?

Piyasalar Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki toplantısına odaklanmış durumdayken dolar kuru yeni güne 6,60 liranın altında başlayarak işlem görüyor.

Dolar kurunun TL karşısında yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kazanırken enflasyon rakamları ağustosta yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. Enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası, 13 Eylül'deki Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz artışı yapılacağı sinyali olarak algılanan bir açıklama yaparken dolar kurunun TL karşısında yüksek seviyelerde seyrini sürdürse de yeni günde nispeten sakinleşmiş durumda seyrediyor.

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Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de gerçekleştireceği toplantıda birçok uzmanın faiz artışına gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına yönelik belirsizlik hâkim olurken piyasalarda ise bu beklentilere karşılık düşüş gösterdi.

Uzmanlar piyasalara güven telkin etmek için Merkez Bankası'nın 1,000 baz puana varan oldukça yüklü faiz yapması gerektiğine dikkat çekerken, buna karşılık TCMB'nin daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine dolar kuru yeni güne düşüşle başlayarak 6,60 liranın altına geriledi. Dolar kuru, saat 09.00 itibarıyla dakikalarda Türk Lirası karşısında 6,59 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda TL karşısında 7,66 lira seviyesinden el değiştiriyor.