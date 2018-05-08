Dolar/TL kuru rekor tazeledi; 4.30'a dayandı

Dolar/TL kuru, Salı günü erken saatlerdeki işlemlerde 4.2901 seviyesini aşarak rekor tazeledi.

Haftaya yükselişle başlayan kur, iki günde yüzde 1.29 artarak Salı günü TSİ 08:33'te 4.2853 seviyesinden işlem gördü. Kur daha sonra yükselişini sürdürerek rekor tazeledi.

Dolar/TL'de son zirve, 4 Mayıs'ta görülen 4.2901 seviyesindeydi. Euro/TL gün içinde 5.1137'ye yükseldi. Euro 11 Nisan'da 5.1940 ile rekor kırmıştı.



Sepet kur da bugün 4.7036 ile rekorda. Borsa İstanbul gün içinde 100 bin seviyesinin altını gördü. Dolar endeksi %0.3 yükselişle 92.89'da..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü rezerv opsiyon meknizması kapsamında Döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e çektiğini açıkladı.

Söz konusu değişiklik ile piyasadan 6.4 milyar TL'lik likiditenin çekileceğini ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına sunulacak.



Kur bu adım sonrası ilk etapta bir miktar gerilese de düşüşünü sürdüremedi.