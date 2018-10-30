Dolar/TL, ‘kur krizi' öncesi seviyelere geriledi

T24

Dolar/TL kuru, 5.50’nin altına inerek ağustos ayı başındaki seviyeye geri döndü. Diğer gelişmekte olan ülke paraları son 5 günde ABD Doları karşısında değer kaybederken, Türk Lirası ve Filipinler Pesosu ise değer kazanan para birimleri oldu.

Dolar/TL dün 5.5066 ile 2.5 ayın en düşük seviyesini test etmişti. Kur yeni güne ise 5.54 seviyelerinden başladı, ardından 5.50'nin altında 5.4974'ü test etti.

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmayarak ev hapsine alınmasının ardından Washington ile Ankara arasında tansiyon yükselmiş, uzun süredir ‘aşırı ısındığı’ yorumları yapılan ve dövizle alınan borca bağlı olarak büyüyen Türkiye ekonomisi için zor günler başlamıştı.

Dolar/TL, Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşeceğine dair beklentilerle önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak bu seviyelerde tutunamamıştı.

Capital Economics'ten Türkiye ve Arjantin için uyarı: Resesyona girmelerini bekliyoruz

Öte yandan, BloombergHT’deki habere göre, Capital Economics Ekonomistleri William Jackson ve James Swantson dün yolladıkları bir notta gelişen ülkelerdeki kırılganlıkların 1980 ve 1990'lardakiyle benzer olmadığını belirtti. Uzmanlar, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerdeki sıkıntılara dikkat çekerek "Bu ülkelerin resesyona girmesini bekliyoruz, buradan gelebilecek riskler çevrelenmeli" değerlendirmesini yaptı.