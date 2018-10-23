Dolar/TL, dalgalı seyrediyor

Türkiye-ABD ilişkilerinde ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası yaşanan iyimserlik sonrası dolar/TL 5.70 altında dalgalı bir seyir izlerken bankacılar piyasalarda yön belirleyici olarak Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararını bekliyorlar.

TCMB kararı öncesi ise bugün küresel piyasalar ve Hazine'nin düzenleyeceği iki ihale yakından izlenecek.

Hazine'nin Ekim ayı borçlanma programı nispeten düşük borçlanma rasyoları içeriyor. Ekim'de toplam 3.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 1.9 milyar TL'si piyasadan olmak üzere toplam 3.5 milyar TL'lik iç borçlanma programlanıyor.

Hazine Ekim ayı borçlanmasını bugün düzenleyeceği iki ihale ile tamamlayacak. Hazine bugün gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracının yanı sıra 5 yıllık yeni gösterge tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek.

Küresel piyasalarda ise ABD'de bilanço dönemi endişelerinin Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden oluyor. Suudi Arabistan'ın diplomatik izolasyonu, İtalya'nın bütçesi ve Brexit görüşmelerine ilişkin endişelerden kaynaklanan negatif etmenler ise risk iştahını sınırlıyor.

Küresel yatırımcılar diğer bir taraftan da gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında gelen açıklamaları izliyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bugün partisinin grup toplantısında Kaşıkçı konusunda detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.

Euro ve sterlinin İtalya'nın bütçe harcamaları ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in şu anda duraksayan Brexit görüşmelerinin akıbetine dair şüphelerden dolayı değer kaybederken, belirsizlik zamanlarında güvenli liman olarak görülen yen de dolar karşısında yükseldi.

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma gününden beri değer kaybediyor.

Dolar/TL Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının da etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Her ne kadar mevcut yaptırımlar miktar olarak Türkiye ekonomisi açısından önemli bir tutar ifade etmese de, Halkbank süreci, uluslararası piyasalarda borçlanabilme kabiliyeti gibi sebepler nedeniyle ABD Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrasında bu endişeler kısmen ya da tamamen ortadan kalktı.

Dolar/TL daha sonra yönünü yukarı çevirerek 5.70'i test etti. Dün akşam saatlerinde 5.68 civarındaki kur ise bu sabah saat 08:46'da 5.5775/5.6821 seviyesinde işlem gördü.

Aynı saatte sepet bazında TL 6.0941/6.0969, euro/TL 6.5081/6.5117 seviyesindeydi.

TCMB faiz kararı bekleniyor

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB'nin 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bankacılar piyasalarda bir faiz artışı fiyatlanmadığı için beklentilerin aksine bir adımın ya da kuvvetli mesajların TL'de sert hareketleri beraberinde getirebileceğini belirtiyorlar.

TL cinsi varlıklardaki iyimserlik ve artan yabancı girişi tahvil-bono piyasasında da faizlerde geçen hafta sert düşüşe neden olmuştu. Ancak bu düşüş de kalıcı olmadı. Geçen hafta 100 baz puanın üzerinde gerileyen 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi yüzde 18'in altını test etmişti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 18.56 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ise yüzde 18.63 oldu.