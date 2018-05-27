Dolar/TL 4,92'yi görmüştü; Erdoğan: Ne kuru ya!..

Seçim beyannamesinin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ilk mitingini Erzurum'da gerçekleştirdi. Erdoğan, "Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" dedi. Erdoğan, "Ekonomimiz geçen yıl 7,4 büyüdü. Ne kuru ya? Biz Soros'un falan kulu kölesi değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Yerli ve milli olmak kendi paralarınıza sahip çıkmakla geçer. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyerek, "Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaların oyun olduğunu belirterek, "Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" diye konuştu. Erdoğan, 'yerli araba projesini durduracağım' diyen cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştirdi, "Bir tanesi 'Ben araba falan üretmem' diyor. Benim için de '20 yıl geriden takip ediyor' diyor. O bisiklete binmeye devam etsin" şeklinde konuştu.